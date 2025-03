"Area Brancadoro, nessun piano"

Denso e foriero di novità, il question time andato in scena nel pomeriggio del 12 marzo: oltre agli argomenti di cui si è già parlato su queste stesse pagine – ponte ciclopedonale, pennello, allagamenti in zona Agraria e somme da recuperare – nella seduta di due giorni fa sono stati trattati temi, come la centrale di stoccaggio del gas, oppure gli investimenti dell’Autorità di sistema al porto, in riferimento ai quali l’amministrazione avrebbe in mente di convocare due consigli comunali aperti. Il dibattito, nel merito, è stato propiziato dall’interpellanza presentata da Canducci e Bottiglieri. In merito al sito di stoccaggio del gas, il sindaco Spazzafumo ha messo in chiaro come il comune abbia reperito il parere della commissione tecnica Via-Vas sull’istanza di proroga relativo al provvedimento di compatibilità ambientale. Di recente, inoltre, si è deciso di organizzare una cabina di regia con la provincia, la regione, i comuni di Monteprandone, Martinsicuro e Colonnella, nonché le associazioni ambientaliste: "Siamo in attesa del decreto del Ministero – ha concluso il primo cittadino – per impugnare il parere della commissione tecnica". Sempre Spazzafumo, sul fronte del porto, ha ricordato come siano state presentate le osservazioni sul progetto di ampliamento della vasca di colmata al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Doccia gelata, invece, per quel che riguarda l’area Brancadoro: "Attualmente non si sta redigendo alcun piano particolareggiato". C’è da aspettare anche per le gare delle concessioni balneari, visto che gli uffici stanno approfondendo la normativa approvata a novembre. "Bisogna ridurre del 10% le concessioni per ricavare nuove spiagge libere – ha replicato Canducci – Mentre sul porto l’obiettivo deve essere la realizzazione del terzo braccio". In risposta a Traini e Bagalini, che avevano chiesto lumi sulla riqualificazione del sottopasso di via Mare, il vicesindaco Capriotti ha informato i consiglieri che proprio il 12 marzo l’Università di Chieti ha inviato la pec con la convenzione firmata per l’esecuzione degli studi sull’infrastruttura.

Giuseppe Di Marco