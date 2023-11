"Area Brancadoro, no nuovi volumi"

No a nuove volumetrie sull’area Brancadoro: il comune coinvolga maggiormente consiglieri, cittadini e associazioni nel processo di riqualificazione della zona a nord dello stadio. È questo il nuovo appello rivolto dalla minoranza di centrosinistra al sindaco e alla giunta, su quella che è la superficie ‘libera’ più estesa della Riviera. Libera, ovvero non edificata: la Brancadoro infatti è un’area privata acquistata ad inizio anno dal gruppo Rapullino. Un lotto di venti ettari sul quale si vorrebbe realizzare una sorta di parco sportivo, anche se finora nessun progetto è stato ufficialmente presentato dal proprietario. La petizione, che mira a ridurre il consumo di suolo a San Benedetto – recentemente salito, secondo l’Ispra, al 37,9% – è stata sottoscritta dal comitato ‘Fermiamo il Consumo di Suolo, Rigeneriamo la Città’, e poi da Legambiente, Cambia San Benedetto, Nos, Pd, Europa Verde, Psi, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista e Movimento Cinque Stelle. Nello specifico, il gruppo chiede che nell’intraprendere iniziative sulla Brancadoro si tenga conto delle "imprescindibili esigenze di salvaguardia di tutela dell’ambiente e di preservazione dal dissesto idrogeologico del nostro territorio" e quindi "di non approvare varianti urbanistiche o non adottare qualsiasi altro strumento di pianificazione urbanistica che comporti maggiore edificabilità, aumenti di volumetrie e ulteriore consumo di suolo nell’area Brancadoro".

Il documento è stato presentato ieri mattina in sala consiliare: "Non è vero che se si presentano progetti conformi al piano regolatore non si può dire di no al privato – ha detto Luca Spadoni – La pianificazione attiene al pubblico e non alle imprese, quindi la politica può e deve mantenere il proprio ruolo, che è quello di salvaguardare gli interessi prevalenti, ovvero la lotta al dissesto idrogeologico. Spero si apra una discussione trasparente, noi valutiamo di mobilitarci". Per Diana Palestini, quindi, la riviera soffre a causa di una "scarsissima progettazione per la salvaguardia dell’ambiente e la salute dei cittadini. In questo momento – continua la segretaria dem – sta partendo il tavolo di lavoro per la redazione del Pums, ma come si può parlare di viabilità e non tenere conto di quest’area?". "Siamo costretti a fare questo percorso perché il comune non ha acquistato l’area – ha concluso Paolo Canducci, che apre a possibili sviluppi per un’alleanza del centrosinistra –. La cosa buona è che attorno a questo documento ci siamo tutti, e speriamo che questo confronto possa essere esteso anche in altre questioni".

Giuseppe Di Marco