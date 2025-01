"Area Brancadoro, tutto bloccato perché Spazzafumo non si muove"

"Potrebbero esserci i presupposti per aprire la strada che attraversa l’area Brancadoro, ma Spazzafumo non si muove". E’ in sintesi l’intervento dell’ex assessore allo Sport Pierfrancesco Troli relativamente la querelle relativa alla chiusura della strada che collega la Statale con l’area dello stadio e dell’Ipsia. "E’ cosa nota che l’amministratore pubblico non può accontentare tutti – afferma –. Ma c’è grande differenza tra il non riuscire a soddisfare ogni esigenza e l’essere in grado di danneggiare tutti. Ed è proprio in questa seconda categoria che sembra collocarsi il sindaco di San Benedetto".

Troli parla di danni a tifosi, studenti e anche alla proprietà dell’area. "Lo stesso Rapullino ha pubblicamente dichiarato qualche giorno fa di aspettare segnali concreti dall’amministrazione così da potersi comportare di conseguenza. Dall’altra parte della barricata, invece, il Presidente Vittorio Massi chiede che i tifosi possano arrivare, tranquillamente e come sempre hanno fatto, allo stadio. E il sindaco che fa? Invece di trovare una soluzione amministrativa, si limita a uno spettacolino mediatico: due vigilantes pagati di tasca propria per qualche ora, un gesto che, anziché risolvere il problema, ha sottolineato l’assenza di una visione politica". L’ex assessore sottolinea come invece la vicenda andasse affrontata con gli strumenti amministrativi: "Viene da chiedersi se il sindaco abbia verificato la tipologia di camminamento e passaggio. Se si tratta di strada vicinale o interpoderale, come da più parti si sta affermando, la soluzione sarebbe già stata da settimane nelle mani del primo cittadino".

Troli cita il Consiglio di Stato che afferma che la natura pubblica della strada dipende dalla coesistenza effettiva di alcune condizioni "che sembrerebbero coesistere. Ma il sindaco lo ha verificato? A giudicare dal suo silenzio probabilmente no. Il presidente della Samb è in attesa di informazioni. E anche il proprietario dell’area lo è. Ma lo Spazzafumo sindaco tace e lascia che lo Spazzafumo "filantropo" paghi i vigilantes". Per l’ex assessore "a pensare male, in questa occasione, non sono sicuro che si faccia peccato".

Emidio Lattanzi