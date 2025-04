Area della pineta in sicurezza. Restyling per giochi e panchine

Proseguono gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici a San Benedetto del Tronto. Tra le aree interessate c’è anche la pineta giochi che si trova nei pressi della rotonda, a est della fontana, lungo il tratto meridionale della strada che porta al faro. Un luogo molto frequentato da famiglie e bambini, che nel tempo è diventato una vera e propria appendice della storica Bambinopoli, situata poco più a sud, sempre all’interno della stessa pineta che costeggia lo storico corso di San Benedetto. Negli ultimi giorni, la zona è stata completamente transennata per consentire l’avvio del cantiere. L’area giochi, immersa nel verde della pineta, è infatti oggetto di un intervento di restyling e messa in sicurezza, resosi necessario per le condizioni ormai precarie di alcune strutture. A spiegare i dettagli dei lavori in corso è il sindaco Antonio Spazzafumo: "I lavori sono iniziati da qualche giorno. Si tratta di un intervento di manutenzione dell’area. Stiamo cambiando tutta la staccionata, che era diventata pericolosa, e saranno sostituiti alcuni giochi. Quelli più vecchi e usurati sono già stati rimossi. Dopo questa prima fase, procederemo alla sistemazione del terreno con la risistemazione della ghiaia e alla sostituzione di alcune panchine". L’intervento punta a rendere la zona non solo più sicura, ma anche più curata e accogliente. "Stiamo cercando di ridare tono a questo spazio dedicato ai bambini – aggiunge il primo cittadino – vogliamo abbellirlo e migliorarlo, così che famiglie e piccoli possano tornare a viverlo in tranquillità". Il cantiere della pineta si inserisce in un contesto cittadino già interessato da diversi lavori. Poco distante, infatti, proseguono i lavori sul ponte dell’Albula, uno dei cantieri più importanti in corso attualmente in città. Si tratta di un intervento complesso che riguarda la corsia est del lungomare e che ha comportato modifiche alla viabilità. Il ponte rappresenta un nodo cruciale per la circolazione e i lavori, stando al cronoprogramma, dovrebbero concludersi entro l’inizio dell’estate, con l’obiettivo di garantire piena fruibilità durante la stagione turistica. Ma non è tutto. Più a sud, lungo lo stesso tratto costiero, è stato avviato un altro cantiere, propedeutico alla futura riqualificazione del lungomare. In questo caso si sta intervenendo sui sottoservizi, una fase fondamentale per preparare il terreno ai successivi interventi strutturali e di arredo urbano.

Emidio Lattanzi