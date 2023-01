Area di servizio per gli autoveicoli a Ripatransone

Arriva a Ripatransone un’area di servizio per gli autoveicoli. Il Comune ha affidato la progettazione esecutiva per la realizzazione dell’impianto di distribuzione di carburanti al servizio del centro urbano con erogatore di benzina, gasolio e con postazione di ricarica per veicoli elettrici. "Si tratta di un impianto comunale che la nostra Amministrazione ha fortemente perseguito per sopperire alla mancanza di un distributore nelle adiacenze del capoluogo – afferma il sindaco Alessandro Lucciarini – Azione si è resa possibile grazie al miglioramento del bilancio comunale ottenuto in questi anni, che ci ha messi nelle condizioni di poter contrarre mutui per investimenti ed opere pubbliche. Attraverso la realizzazione di un distributore comunale abbiamo dunque superato la mancata convenienza economica espressa dagli operatori privati, disinteressati quindi ad investire. L’impianto sarà realizzato su uno spazio messo a disposizione dalla Banca di Ripatransone e del Fermano, cui rinnovo i miei ringraziamenti, sito in zona Fonte Abeceto, all’interno, quindi, del perimetro urbano della Città. Ricordo che la natura ’comunale’ del distributore avrà il duplice scopo di offrire un servizio essenziale ai cittadini e ai turisti, ma anche quello di offrire carburanti a prezzi calmierati".