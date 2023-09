Area ex camping, slitta il restyling

I lavori sul lungomare, per il momento, non includeranno la riqualificazione dell’area ex Camping. Il nuovo bando per la riqualificazione del tratto mancante verrà emanato entro ottobre, ma riguarderà solo il restyling dei circa 900 metri di passeggiata che vanno dallo stabilimento ‘La bussola’ al residence Las Vegas. Questo perché il progetto di rifacimento dell’area ex Camping non è ancora stato elaborato, e annoverarlo in un bando generale significherebbe far slittare l’operazione di diversi mesi. Tra l’altro non è ancora dato sapere cosa si farà esattamente di quest’area. L’ipotesi, al momento, è di allargare il tratto di passeggiata che, all’altezza della superficie, si restringe: questo però implicherebbe necessariamente l’eliminazione dei due casotti che insistono sull’area. In aggiunta, si dovrebbe riqualificare il giardino e il percorso vita, parzialmente lasciati nel degrado. Per tutto ciò però serve un progetto, e questo non sarà pronto ottobre. Insomma: il restyling dell’ex Camping dovrà aspettare ancora, ma i lavori dovrebbero essere comunque affidati entro la prima metà del 2024.

Attualmente, quindi, si punterà solo a rendere l’ultimo segmento di lungomare omogeneo a tutto il resto che è già stato fatto. Questo verrà ripavimentato in pietra naturale posata ad ‘opus incertum’ alternata a superfici architettoniche con graniglia a vista. Ci sarà anche il filare alberato ‘portabici’, di oltre 2 metri: questo verrà pavimentato in calcestruzzo drenante, con aiuole in corrispondenza degli alberi più grandi. All’interno di quest’ultimo spazio, inoltre, verrà inglobato il filare già esistente delle palme e degli oleandri. In adiacenza al filare verrà realizzata la nuova pista ciclabile, sempre di 3 metri, anch’essa pavimentata in calcestruzzo. Il manto stradale e gli stalli auto non subiranno sostanziali modifiche, mentre l’impianto di illuminazione verrà rifatto con nuove luci a led.

In questi giorni gli uffici di Viale De Gasperi sono impegnati a redigere il computo metrico progettuale aggiornato al rincaro dei costi relativi ai materiali. In parallelo, il comune ha intenzione di chiudere definitivamente il contratto stipulato con la ditta precedentemente appaltata: il bando, infatti, serve proprio a individuare un nuovo partner privato. Sarà, inevitabilmente, una corsa contro il tempo. Ma è molto difficile che il lavoro venga completato prima dell’arrivo della bella stagione: più probabilmente, la passeggiata più famosa della riviera sarà approntata per l’estate 2025.

Giuseppe Di Marco