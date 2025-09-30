Area montana e piccoli borghi. Franchi: "Le aree interne sempre un po’ conservatrici"

Interessanti i dati che emergono dai comuni dell’entroterra Piceno. Il borgo terremotato di Arquata, ad esempio, ha dato fiducia a Fratelli d’Italia. Ciò, tra l’altro, nonostante l’appartenenza alla sfera del centrosinistra da parte del sindaco Michele Franchi. Il partito della Meloni, nel territorio arquatano, ha ottenuto addirittura il 49%, doppiando il Pd, fermo al 24%.

"Le aree interne sono stati sempre un po’ conservatrici – spiega il sindaco Franchi –. Le ultime elezioni, dalle Europee alle comunali, hanno dimostrato che il voto si sposta e premia soprattutto quegli amministratori che hanno lavorato bene sui propri territori. Questo fa capire che è nelle aree interne che il centrosinistra ha peccato. E non solo nell’ascolano ma anche in altre aree. Si è sbagliata probabilmente la scelta dei candidati, che magari avrebbero potuto essere altri per far sì che si recuperassero voti nei confronti degli avversari. A noi, comunque, interessa ricostruire e già da domani riprenderemo a lavorare. Noi ci siamo trovati sempre bene con tutti. Mi sono congratulato personalmente con il presidente Acquaroli – conclude il primo cittadino arquatano -. A prescindere dai colori politici, la gente premia chi ha sempre amministrato bene".

Fratelli d’Italia primo partito anche a Castel di Lama, dove invece a governare il Comune è il Movimento Cinque Stelle, di cui è militante il sindaco Bochicchio. Pentastellati che a livello comunale hanno ottenuto comunque un ottimo 10%. Movimento Cinque Stelle che è andato ancora meglio a Maltignano, con l’11%, piazzandosi al terzo posto. Davanti ai grillini sono l’irraggiungibile Fratelli d’Italia, con il 40 per cento delle preferenze, e il Partito Democratico.

A Rotella in tanti hanno fatto il tifo per il sindaco Giovanni Borraccini, candidato nella lista civica a sostegno di Matteo Ricci. Il primo cittadino, però, non è riuscito a entrare in consiglio, avendo ottenuto 216 preferenze a livello provinciale. Di questi voti, poi, Borraccini ne ha ricevuti ovviamente la metà proprio a Rotella.

A proposito di preferenze, spicca il fatto che in vallata tantissime persone hanno dato fiducia ad Andrea Cardilli, sindaco di Colli. A Spinetoli boom di preferenze per Fabiola Diomede del Pd, che è proprio di quel territorio e ha sfiorato gli 800 voti. Il Comune più piccolo della provincia, ovvero Palmiano, ha invece espresso quasi il 50% dei voti a favore di Fratelli d’Italia.

Matteo Porfiri