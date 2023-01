Area sportiva di Sant’Angelo, arrivano fondi per 96mila euro

Il progetto di riqualificazione dell’Area Sportiva di Sant’Angelo, a Ripatransone, redatto dagli Uffici comunali, in risposta al Bando Sport e Periferie, è stato approvato per un importo di 96.600 euro. "Il bando era di tipo a sportello e prevedeva che i progetti venissero finanziati in base alla rapidità di presentazione. Questo evidenzia l’efficienza e la velocità con cui siamo stati in grado di rispondere – afferma il sindaco Alessandro Lucciarini - L’intervento prevedrà la riqualificazione dell’area del campo di calcio a 5 con pavimento e tappetino in gomma granulare per campi polivalenti indoor e outdoor. Nella stessa area sarà ospitato un campo da basket 3 contro 3, regolamentare, in base all’elenco delle discipline sportive ammissibili per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI. Colgo l’occasione per ringraziare l’architetto Marco Marozzi dell’Ufficio Lavori Pubblici e tutto l’Ufficio di Segreteria Generale per lo straordinario lavoro svolto. Dedico questo risultato ai ragazzi che sono venuti a trovarmi nel mio ufficio per sostenere la riqualificazione di questo luogo, dove trascorrere del tempo dedicato allo sport all’aria aperta e all’aggregazione nel cuore del nostro centro. Un nuovo importante riconoscimento per la nostra azione amministrativa e un risultato fondamentale per i nostri giovani e per tutti i cittadini". L’area ospiterà anche una zona dove praticare ginnastica, Tennis da Tavolo e il gioco della Dama.