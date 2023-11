Area tecnica,. Stanziale dirigente

Si amplia l’organico nell’area tecnica del servizio professioni sanitarie dell’Ast di Ascoli. Nei giorni scorsi è infatti arrivato nel nosocomio piceno Saverio Stanziale, assunto in qualità di dirigente di riferimento dei tecnici di radiologia, di laboratorio e della prevenzione, così come previsto nel Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 dell’Azienda sanitaria territoriale. Stanziale proviene dal servizio professioni sanitarie dell’Ulss 6 Euganea della provincia di Padova, dove ha ricoperto dal 2014 l’incarico di funzione organizzativa nell’area tecnico diagnostica, ed è presidente della commissione dell’albo nazionale tecnico sanitario di laboratorio biomedico. "Il dottor Stanziale, con la sua competenza e la sua personalità – dice il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini –, rappresenta un’ulteriore crescita della direzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, e porterà certamente migliorativi organizzativi. Saprà inoltre convogliare intorno a sé i professionisti di questa Ast, in maniera tale da costruire un gruppo di lavoro affiatato e unito verso il perseguimento degli obiettivi che ci aspettano nella nuova azienda". "Nell’Ast di Ascoli – continua Saverio Stanziale – sarò il dirigente di riferimento dei tecnici di radiologia, di laboratorio e della prevenzione. Avrò il compito di affiancare la direzione delle professioni sanitarie, nella persona di Luca Gelati, e la direzione aziendale, nelle scelte strategiche, programmatorie, organizzative e gestionali, al fine di ottimizzare il lavoro del personale in servizio, e al fine di stimolare la qualificazione professionale e la soddisfazione individuale. Il tutto – conclude il nuovo dirigente dell’Ast - per garantire prestazioni di elevata qualità e sicurezza per i cittadini".

l. c.