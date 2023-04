Area verde lungo il fiume Tenna Taglio del nastro e boom di presenze

Riscoperta e valorizzata dalla neo costituita associazione ‘Girovagando Grotta’, è stata inaugurata ieri mattina l’area verde di interesse storico nel territorio di Grottazzolina intorno alla vecchia strada ferrata che collegava Porto San Giorgio ad Amandola. Il sentiero lungo circa 1,5 chilometri a ridosso del fiume Tenna a poche centinaia di metri dal forno ‘Bonifazi’ è stato arricchito con pannelli e foto che raccontano la storia della vecchia ferrovia provvisti anche di Qr-Code, di alcuni tavoli e aree dove godersi un po’ di tranquillità all’aperto o magari fare un pick nick. "Ci siamo costituiti solo da qualche mese come associazione – racconta Andrea Ercoli, portavoce del direttivo che conta sette soci e altri volontari – con l’intento di recuperare questo spazio che per noi oltre all’aspetto storico rappresenta un luogo di pregio del territorio da far conoscere. Questo sentiero può essere utilizzato per una passeggiata, può essere percorso in mountain bike ed è segnalato sulla ippovia del Tenna. Per realizzarlo ci siamo auto tassati e abbiamo raccolto il sostegno degli sponsor, ma dobbiamo ringraziare prima di tutto la proprietà del terreno che ha creduto nel nostro progetto e l’amministrazione di Grottazzolina che ci ha inseriti fra i siti di interesse storico e ambientale del comune". Se questo percorso potesse essere unito con le aree verdi in via di realizzazione a Magliano di Tenna, Montegiorgio e Servigliano, si potrebbe ottenere un sentiero ambientale unico nel territorio e molto suggestivo per residenti e turisti. Al taglio del nastro hanno partecipato anche i sindaci di Magliano di Tenna e Porto San Giorgio. E ieri dalla mattinata fino alle 18 si sono contante oltre 500 presenze.

Alessio Carassai