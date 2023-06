Areamare, c’è il ribaltone I giudici con il costruttore

È un autentico stravolgimento di fronte, quello sul caso Areamare. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’impresa contro la sentenza del Tar Marche che aveva attribuito piena discrezionalità alla giunta comunale sull’iter della variante presentata sei anni fa. Variante con cui l’azienda vorrebbe realizzare 18 edifici residenziali fra via del Cacciatore e via Mare. Il comune, in sintesi, ha quattro mesi per chiudere la questione: compito che, in alternativa, verrà svolto da un commissario. Si ricorderà che il costruttore aveva contestato al comune di non aver mai preso una decisione definitiva sulla pratica, che giace negli uffici comunali dall’inizio della precedente legislatura. Il ricorso di Areamare appare fondato, scrivono i magistrati, in quanto "v’è un obbligo per l’amministrazione di concludere il procedimento, adottando un provvedimento espresso che statuisca in ordine alle pretese della società appellante di ottenere l’approvazione della variante". C’è anche da considerare che, nel novembre 2020, la giunta deliberava che il settore urbanistica avrebbe potuto portare avanti le pratiche delle varianti solo dopo la stesura di un documento generale di indirizzo. In conseguenza di ciò, tutti i faldoni venivano di fatto messi in standby. Ma il Consiglio di Stato, nella sua sentenza, è stato chiaro: "La circostanza che non sia stato dato ancora seguito alla delibera 193 del 2020, mediante la redazione del previsto documento di indirizzo indispensabile per il prosieguo dell’iter relativo alla variante ordinaria, non può valere ad esonerare l’amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento, e comunque si pone come inadempimento a un auto-vincolo che la stessa amministrazione si è dato nel momento in cui ha dato avvio al procedimento in questione". Il punto è chiaro: il civico 124 si deve esprimere. Il Consiglio di Stato non entra nel merito, affermando che resta impregiudicata ogni valutazione che l’amministrazione riterrà di effettuare col provvedimento conclusivo del procedimento.

Tuttavia, la Quarta Sezione ha assegnato "al comune di San Benedetto il termine di 120 giorni, dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, per provvedere sull’istanza della società appellante". Decorso tale termine, verrà nominato quale commissario ad acta il prefetto di Ascoli per portare a conclusione il procedimento entro 90 giorni. Insomma, un indubbio successo per Areamare e per il suo rappresentante legale, avvocato Massimo Ortenzi, che è riuscito a ribaltare la sentenza in primo grado emanata a luglio dal tribunale amministrativo marchigiano. Il tutto anche se, lo scorso dicembre, l’amministrazione deliberava di voler redigere entro breve uno schema direttore, propedeutico alla stesura del futuro piano regolatore.

Giuseppe Di Marco