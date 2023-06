Areamare, doccia fredda dal Tar

Accusare un uno-due come quello del caso Areamare, per il comune, non è cosa facile: nell’arco di due giorni, l’ente di Viale De Gasperi ha ricevuto colpi notevoli sulla questione della variante di Porto d’Ascoli, e nientemeno che dalla magistratura regionale e nazionale preposta a dirimere contenziosi con la pubblica amministrazione. Dopo il round favorevole dello scorso luglio, con cui l’amministrazione aveva portato a casa una sentenza favorevole del Tar Marche, tre giorni fa tale sentenza è stata annullata dal Consiglio di Stato, e ventiquattr’ore dopo il tribunale amministrativo è stato chiamato ad esprimersi sui motivi aggiunti dal costruttore al vecchio ricorso. E la Prima Sezione dorica non ha fatto sconti al vertice comunale. Pur ritenendo improcedibile il ricorso e gli stessi motivi aggiunti, infatti, il collegio giudicante ha rifilato una nuova batosta alla parte pubblica. Areamare, lo scorso febbraio, aveva deciso di impugnare la delibera di giunta, risalente allo scorso dicembre, con cui l’amministrazione comunale aveva dato indirizzo agli uffici di elaborare uno ‘schema direttore’ propedeutico al futuro piano regolatore generale. Un atto che avrebbe potuto prolungare il letargo delle varianti protocollate: per essere approvate, queste avrebbero dovuto attendere la nuova pianificazione urbanistica della città e adattarsi alle sue disposizioni.

Per il Tar le cose non stanno così: "La deliberazione 254 del 2022 – fa notare la magistratura – è un mero atto di indirizzo che si inscrive nel complesso procedimento di adozione di una variante generale del piano regolatore e che, in quanto tale, non ha fra i suoi destinatari, nemmeno potenziali, i proprietari di suoli e fabbricati ricadenti nel territorio comunale (i quali, fintantoché la variante non viene adottata e poi approvata, debbono attenersi al piano regolatore vigente e non possono risentire né di effetti favorevoli né di effetti pregiudizievoli legati ad atti non aventi natura provvedimentale)". Tradotto, per conoscere l’esito dell’iter relativo alla variante Areamare non si dovrà attendere lo schema direttore, né tantomeno il futuro piano regolatore. Ma questo, in fondo, lo si sapeva già: il tribunale amministrativo infatti cita la stessa sentenza del Consiglio di Stato, con cui si sancisce un termine perentorio di 120 giorni per portare a termine il procedimento. Parole che pesano come macigni, anche perché costituiscono un precedente giurisprudenziale anche per tutte le altre varianti depositate in comune.

Giuseppe Di Marco