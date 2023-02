Tutto rinviato al 7 giugno. È quanto deciso dal Tar Marche, nella cui sede questa mattina si è svolta l’udienza del ricorso intentato da Areamare sulla variante di Porto d’Ascoli. Tra quattro mesi, il tribunale amministrativo sarà chiamato a dirimere la questione inerente alla delibera con cui, poche settimane fa, l’amministrazione comunale ha avviato l’iter di stesura del nuovo piano regolatore generale. Un atto che non parla esplicitamente di varianti, e che rinvia ogni decisione al giorno in cui sarà messo a punto perlomeno lo schema direttore propedeutico alla scrittura del futuro prg. L’attuale ricorso veniva depositato a seguito della sentenza del Tar risalente a luglio e riferita ad un’impugnazione ancora precedente. In quel pronunciamento, il tribunale sanciva che in materia di varianti l’unico organo deputato a prendere decisioni sarebbe stato quello della giunta comunale. La sentenza, si ricorderà, veniva interpretata in modo diametralmente opposto dalle parti: per il comune, il Tar aveva ribadito l’assoluto potere discrezionale dell’ente, mentre per il privato aveva di fatto vincolato la giunta a prendere decisioni nel merito della questione. Quindi, Areamare da una parte decideva di impugnare la sentenza in Consiglio di stato, e in quella sede il caso verrà discusso l’8 aprile. Dall’altra, invece, dava seguito alla sentenza proponendo ricorso per ottenere un responso in tempi brevi. A dicembre, la giunta licenziava l’atto di indirizzo per il piano regolatore, che Areamare ha deciso di inserire nel ricorso. Questa mattina si è dunque svolta l’udienza ad Ancona, che da parte del privato è stata seguita dall’avvocato Massimo Ortensi. Il 7 giugno, in particolare, si dovrà capire se la delibera di dicembre rappresenti un diniego implicito alla variante, o se il comune dovrà produrre un’apposita delibera per chiarire una volta per tutta la sua posizione in merito.