Aree verdi e strade, gli interventi di pulizia

Manutenzioni a ritmo serrato nel territorio di Cupra Marittima. In questo periodo gli operai del Comune sono impegnati nel giro dei quartieri per il taglio della vegetazione e per la pulizia delle caditoie, in modo da farsi trovare pronti per le probabili piogge autunnali ed invernali. Lo sfalcio delle scarpate, delle aree verdi, la pulizia dei cordoli dei marciapiedi, anche per dare una maggiore visibilità e sicurezza lungo le strade di periferia, contestualmente allo svuotamento dei tombini, sono stati già eseguiti nel quartiere Catasta; nel borgo di Marano e nel quartiere Europa. La ditta che gestisce i servizi del cimitero ha già iniziato la profilatura dei cipressi e delle siepi e la sistemazione delle aiuole e dei camminamenti con brecciolino, in vista della giornata di Tutti i Defunti. In questi giorni sono stati eseguiti i lavori di manutenzione anche nel sottopasso che collega via Kennedy al lungomare Romita. In particolare si è trattato di rimettere in sesto la griglia dello scolo dell’acqua piovana che si è staccata dalla base e che generava molto rumore al passaggio dei mezzi pesanti, ma rappresentava anche un pericolo per ciclisti e motociclisti. L’attività viene svolta da una ditta esterna specializzata.