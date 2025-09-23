Arezzo e Ravenna in trasferta. La Juve se la vede con la Torres

Il girone B di serie C in campo stasera per disputare il primo turno infrasettimanale del campionato. Oltre a Pianese-Arezzo, altre cinque sfide si disputano con inizio alle 18,30. Tra i match più interessanti del tardo pomeriggio spicca certamente Campobasso-Gubbio. Gli eugubini si sono portati a ridosso della coppia al comando e voglio dare continuità ai risultati. Dall’altra parte i molisani, vincendo, si proietterebbero nelle posizioni di vertice. Interessante anche Juventus Next Gen-Torres, entrambi con la necessità di conquistare l’intera posta in palio per rilanciarsi in classifica. Forlì-Vis Pesaro promette grande equilibrio, mentre Guidonia-Rimini offre al laziali l’occasione per comfermarsi dopo la vittoria contro gli amaranto e continuare a scalare posizioni. Nell’ultima partita del pomeriggio la Ternana ospita un Pontedera in difficoltà.

Nel programma serale (ore 20,45) fari puntati su Carpi-Ravenna, con l’altra capolista in cerca di conferme e Ascoli-Pineto, sfida ad alta quota. Completa il turno Bra-Livorno, sfida tra due squadre in difficoltà. m casa amaranto è ormai al capolinea Formisano a cui potrebbe non bastare neanche una vittoria per salvare la panchina. Si fanno i nomi di Carmine Gualtieri, già emerso nei giorni scorsi, ma nelle ultime ore si è aggiunto anche quello dell’ex tecnico di Entella e Lecco Gennaro Volpe. Il Ravenna ha il miglior attacco del girone con 11 reti e la mezzala Tenkorang con 6 reti in 5 giornate si è issato in vetta alla classifica dei marcatori. La miglior difesa è dell’Ascoli che non ha subito ancora neanche una rete.

Classifica: Arezzo e Ravenna 12, Ascoli e Gubbio 11, Carpi, Pineto e Juve NG 8, Ternana, Campobasso e Guidonia 7, Forlì, Vis Pesaro e Pianese 6, Samb e Torres 5, Pontedera 4, Perugia e Livorno 3, Bra 2, Rimini -7 *.

* Undici punti di penalità