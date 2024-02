Aria di derby, trappola Vigevano per Cantù

"Lo abbiamo già fatto, possiamo riprovarci". Lorenzo Pansa, allenatore della Elachem Vigevano, guarda all’impegno di domenica, l’ultimo della prima fase del campionato, a Desio contro Cantù ormai certa del secondo posto alla vigilia della partenza della fase ad orologio. I canturini all’andata avevano perso al palaElachem, lecito pensare che non intendano farsi sorprendere una seconda volta. "Ci aspettiamo una squadra molto più attenta rispetto a quella partita - continua il coach ducale - ma anche noi nell’ultimo mese e mezzo siamo cresciuti molto, come attestano le nostre vittorie con Torino e Treviglio. Faremo il possibile per prenderci i due punti che ci confermerebbero all’ottavo posto; la nostra fiducia e la nostra consapevolezza sono cresciute di molto. Credo che nessuno di noi si debba dimenticare da dove arriviamo e quali difficoltà abbiamo superato per trovare i nostri attuali equilibri".

Nel frattempo il presidente Sebastian Perini annuncia l’intesa con la Virtus Roma (B2) per una collaborazione che mira a condividere gli asset per ottenere più risorse e sostenere meno costi. "E’ un progetto nuovo – spiega – che potrebbe aprire spazi per il business delle aziende che ci sostengono e allargare la nostra zona di interesse e così pure per Roma che sta lavorando per tornare in alto".

Umberto Zanichelli