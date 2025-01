Arianna Fermani al liceo Stabili

Sarà Arianna Fermani, docente di Storia della Filosofia Antica all’Università di Macerata , la prestigiosa ospite del secondo incontro della rassegna ’La visione e l’enigma, di venerdì 17 gennaio alle 16 ad Ascoli al Liceo Stabili, con una riflessione su ’biopolitica e psicopolitica’. Attraverso film come Mare Dentro, Non uccidere, Hunger, Minority Report, Nosedive e Truman Show, le ragazze e i ragazzi del Liceo Stabili Trebbiani e del Liceo Classico Leopardi di San Benedetto esploreranno gli aspetti più problematici e stimolanti della questione mettendo in evidenza i modi attraverso i quali la politica esercita il proprio controllo sulle persone, coordinate da una ex alunna del Liceo Stabili Trebbiani, Chiara Monti, attualmente iscritta al corso di laurea in giurisprudenza all’Università di Macerata. Preziosissimi saranno anche stavolta i consigli di lettura di Eleonora Tassoni della Rinascita.