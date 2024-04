Arianna Parissi all’Ospitale

Oggi pomeriggio alle 17.15 nell’Ospitale Casa delle Associazioni, a Grottammare alta, Arianna Parissi, docente di Lettere e scrittrice, presenterà la conferenza ’Amonie musicali - Divine intelligenze nell’opera di J.R.R. Tolkien’. L’evento è inserito nella rassegna di Blow Up dedicata alle varie forme di intelligenze, in particolare a quella artificiale. Nel corso della conferenza a Grottammare partendo dal suo saggio ’La Dama, il Re, il Ritorno’, pubblicato nel 2020 sempre per la casa editrice ’Il Cerchio’, svilupperà un percorso originale che, con un puntiglioso approccio comparativo volto a individuare corrispondenze fra la tradizione mitologica occidentale antica e quella tolkeniana, metterà in evidenza il ruolo delle forze divine e delle intelligenze angeliche nelle vicende naturali e soprannaturali.