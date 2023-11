Arianna Primavera protagonista sabato a teatro

Sabato 4 novembre andrà in scena il secondo appuntamento della rassegna ’Energie vive 2023’ promossa da Amat, Profili Artistici e comune di Grottammare. Ospite sarà l’attrice marchigiana Arianna Primavera con il suo spettacolo ’Tremenda indifferenza dei nostri cuori’, un dialogo tra una figlia e l’ombra di suo padre, che comprende la possibilità di un esito deludente, ma che contiene tutta la voglia di farsi capire. "Il progetto – scrive l’autrice, che è anche autrice del testo – nasce dal desiderio di esplorare l’anomalia, il disordine, lo squilibrio nella vita di tutti i giorni di una persona che si scontra con l’esterno, con le aspettative di una generazione che non è la sua, che chiede di più, pretende concretezza, che non coglie il caos dei tempi che corrono e a volte fatica a comprendere quanto sia difficile trovare una soluzione". Tremenda indifferenza dei nostri cuori è un giro su se stessi, fatto nel giardino di casa propria, per poi tornare all’interno e dirsi che una giornata in movimento è una giornata spesa bene, perché alla fine, qualcosa è meglio che niente". Info: biglietti di posto unico 10 euro