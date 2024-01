Ariel si fa bella per Natale ma nessuno arriva in canile. Troviamole una casa

"Sono una mamma a distanza della dolce Ariel: è stata tolta dal canile e adesso cerca adozione o mamme a distanza. Si era fatta bella per Natale ma nessuno è venuto per lei".

Ariel ha cinque anni, è una taglia medio grande è sana molto tranquilla e equilibrata. Va d’accordo con maschi e femmine (no gatti), adatta anche a famiglie con bambini. Se non puoi adottarla puoi diventare se vuoi,con un piccolo contributo mensile (5€ /10 €)". Ariel si trova a Viterbo ma è adottabile in tutto il Centro - Nord Italia, per informazioni: 346/0816609