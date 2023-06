Arien Gjyzeli convocato dalla federazione azzurra

Bella soddisfazione per la società dell’Ascoli Basket. Il piccolo campione Arien Gjyzeli, infatti, tesserato nella società picena, è stato convocato dal settore minibasket della Fip, ovvero la federazione italiana pallacanestro, per il Jamboree, che riparte dopo tre anni di stop. L’edizione 2023 della manifestazione dedicata ai giovani cestisti è divisa in due tappe: quella di Salerno (che si è già svolta, dedicata alle regioni del centrosud) e quella di Aosta (in programma fino a domenica per le regioni del centronord). Arien è stato convocato proprio per la tappa di Aosta. Il giovane talento piceno, intelligente e tecnicamente molto dotato, quest’anno ha giocato sia nella categoria Esordienti che, da sotto età, nell’Under 13.