Armato di coltello in tribunale. Finisce a processo un 50enne

Si era recato in tribunale a Fermo con un coltello a serramanico, ma era stato scoperto e denunciato. Per questo motivo un 50enne fermano è stato rinviato a giudizio e sarà chiamato a rispondere davanti al giudice del reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. L’episodio risale all’aprile di un anno fa quando i carabinieri erano stati chiamati ad intervenire all’ingresso del palazzo di giustizia di corso Cavour.

I militari dell’Arma, giunti sul posto, avevano proceduto all’identificazione di un fermano che si era presentato all’ingresso del tribunale, citato come testimone nell’ambito di una causa civile. L’uomo, al momento di varcare l’ingresso, però, era stato stoppato poiché aveva fatto attivare il sistema metaldetector installato nell’androne del portone principale, che aveva rilevato la presenza di metalli sulla sua persona. Il 50enne, invitato dai carabinieri a consegnare gli oggetti metallici eventualmente detenuti, aveva estratto dalla tasca dei pantaloni un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 23 centimetri, dichiarando di averlo dimenticato in tasca dopo averlo utilizzato qualche giorno prima per alcuni lavori di potatura nel proprio orto. Il coltello rinvenuto era stato immediatamente posto sotto sequestro e l’uomo, anche in ragione del luogo del controllo, era stato denunciato alla Procura di Fermo.

Fabio Castori