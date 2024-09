Armato in tribunale. Fermato con due coltelli

Un episodio di violenza sulle donne e un uomo denunciato perché era entrato in tribunale con due coltelli. Il questore di Ascoli Giuseppe Simonelli ha emesso, su proposta della locale Divisione Anticrimine, un provvedimento di ammonimento nei confronti di un cittadino di origini comunitarie resosi responsabile di una condotta violenta nei confronti della ex convivente. Il provvedimento rientra nel bilancio di una serie di controlli posti in essere nei giorni scorsi che hanno riguardato gli esercizi commerciali, con l’identificazione di oltre 500 soggetti e la contestazione di 10 contravvenzioni al codice della strada. Identificato anche un cittadino straniero al quale era stata respinta la richiesta di soggiorno in quanto persona socialmente pericolosa. L’uomo dovrà abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni. Un uomo è stato denunciato perché ha tentato di introdursi all’interno del Tribunale di Ascoli con due lame occultate su di sé. Il soggetto, scoperto in occasione dei controlli effettuati con l’ausilio del metal detector dagli addetti alla sicurezza, ha giustificato il possesso con la professione lavorativa. Una volta sul posto, gli agenti hanno sequestrato i coltelli e denunciato il soggetto per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.