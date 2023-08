Armonie della Sera a Offida

Il festival Armonie della Sera, la grande musica nei luoghi d’incanto d’Italia, torna a Offida con il ’Duo di Firenze’. L’evento si terrà lunedì, alle 21.15, all’Enoteca Regionale vedrà al pianoforte Sara Bartolucci e Rodolfo Alessandrini, rinomati artisti la cui caratteristiche vi è quella di proporre anche repertori inusuali e frutto di loro personali ricerche musicologiche. Il Duo di Firenze per il concerto a Offida ha scelto di dedicare una parte del programma a Carl Czerny, autore su cui hanno sviluppato un approfondito studio e significative incisioni discografiche. La seconda parte del programma invece sarà dedicata ad autori e musiche celeberrime legate anche al mondo del cinema come Oblivion di Astor Piazzolla, Memories of Green di Avangelos Papathanassiou e poi il Concerto di Varsavia di Richard Addinsell e la Rapsodia in blue di George Gershwin. Le immagini di alcuni film accompagneranno l’esecuzione. Un concerto assolutamente da non perdere, con ingresso a 10 euro.