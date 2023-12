Armonie della sera al femminile. A Ponzano con Silvia Chiesa

Dopo il successo di ’Armonie della sera’, la XIX edizione della serie di concerti nei ‘luoghi d’incanto di tutta Italia’ che si è appena conclusa, la musica torna protagonista in uno special invernale. E ad aprire la nuova edizione straordinaria ci sarà il concerto a Ponzano di Fermo, nella chiesa di Santa Maria, previsto per stasera alle 21. Come tutti gli altri quattro appuntamenti della ‘winter edition’, anche quello di Ponzano avrà come ospiti grandi artiste italiane. L’evento di oggi avrà la grande violoncellista Silvia Chiesa protagonista, in un recital dal titolo ‘Preludium’: la scelta del nome non è ovviamente casuale ma deriva dall’accurata selezione del repertorio musicale, che vedrà proposti brani di Bach, Gubaidulina, oltre che la rara Sonata op.134 per cello solo di Prokof’ev.

Il tutto interpretato dalla musicista Silvia Chiesa, musicista ricca di personalità che ha contribuito significativamente ad ampliare gli orizzonti del violoncello, non solo con la dedizione nel riscoprire capolavori dimenticati del Novecento ma anche con la creazione di nuove opere per il suo strumento, per cui più volte è stata lodata su palcoscenici internazionali. Tra i tanti, la Royal Philharmonic Orchestra, i Solisti di San Pietroburgo, l’Orchestra di Rouen, la Staatsorchester Kassel e la Sinfonica di Cracovia. Un concerto significativo, che si propone come intermezzo nell’attesa delle novità della XX edizione di ‘Armonie della sera’.

La nuova edizione del festival, alla quale il direttore artistico Sollini e i suoi collaboratori stanno lavorando, partirà invece nel mese di maggio 2024.

Il direttore artistico Marco Sollini invita la popolazione a prendere parte all’evento e commenta così la presenza della musicista: "E’ un bellissimo regalo per tutti la presenza di Silvia Chiesa a Ponzano di Fermo, con un recital che sono certo non lascerà indifferenti e ci porterà a sognare tra armonie antiche e moderne. Nell’occasione, potremo fare anche un brindisi con chi ama il Bello, l’Arte, la Musica in occasione della fine dell’anno. Vi aspettiamo!". Il biglietto d’ingresso ha un costo di dieci euro e potrà essere acquistato direttamente sul luogo del concerto, a partire dalle 20.15.

Ottavia Firmani