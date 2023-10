Arquata a Montegiorgio per il Palio dei Comuni

A sette anni dal terremoto del 2016, il borgo di Arquata prova a ripartire anche attraverso quelle iniziative che possono favorire un rilancio del territorio dal punto di vista economico e turistico. Tra queste c’è il Palio dei Comuni che si correrà il 12 novembre all’ippodromo ‘San Paolo’ di Montegiorgio e al quale parteciperà, appunto, anche il piccolo comune piceno. Ventiquattro, in tutto, saranno le località che si riuniranno per una sfida epica che ha radici profonde nella cultura equestre italiana: Amatrice, Ancona, Arquata, Ascoli, Belmonte, Camerino, Campofilone, Civitanova Marche, Fermo, Francavilla d’Ete, Gualdo Tadino, Jesi, Lanciano, Macerata, Montappone, Monte Urano, Montefalcone Appennino, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano e Sant’Elpidio A Mare. La competizione, giunta alla sua 35esima edizione, è molto più di una semplice corsa al trotto: è un evento che fonde l’arte equestre con la cultura del territorio, un momento di incontro tra il passato e il presente. "Arquata, anch’essa duramente colpita dal sisma del 2016, dimostra la sua forza e il suo spirito indomito – commenta il sindaco Michele Franchi –. Quella del 12 novembre sarà innanzitutto una giornata per stare insieme ma anche uno spunto per ricordare l’importanza, per i comuni del territorio, di restare uniti. Un territorio martoriato che però vuole rinascere ed è consapevole di poterlo fare solo insieme".

Matteo Porfiri