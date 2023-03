Arquata a rischio beffa "La platea va allargata"

L’ordine del giorno presentato dall’onorevole Giorgia Latini "impegna il Governo a valutare l’opportunità a rendere applicabili le disposizioni derogatorie al numero minimo e massimo di alunni per classe, in via interpretativa o eventualmente anche attraverso un successivo intervento normativo, a tutte le istituzioni scolastiche ed educative rientranti nelle aree del cratere sismico, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nei paesi terremotati". Dunque, quello che si chiede con l’ordine del giorno è che la deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe sia applicata a tutte le scuole, e non solo, quindi, come previsto dal Decreto, agli edifici parzialmente o totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici. Contrariamente, infatti, a non rientrarci, paradossalmente, è il plesso di Arquata che ha una scuola nuova.

"Il tassello mancante, ma contenuto nell’ordine del giorno della Latini – dice il sindaco di Arquata, Michele Franchi –, è quello di allargare a tutte le scuole la deroga, e dunque anche a quelle del cratere che non sono inagibili. Arquata, infatti, entra nel paradosso che ha bisogno della deroga, ma ad oggi non ci può rientrare perché ha la scuola agibile in quanto è stata ricostruita. Dunque, occorre allargare la platea. Manca sempre quel tassello in più per fare in modo che si possa avere una norma chiara e non ad interpretazione. Ad oggi rischiamo di non rientrare nelle deroga e siamo quelli che ne abbiamo più bisogno. La deroga deve essere per tutte le scuole del cratere, che esse siano agibili o meno, o almeno a quelle che hanno subito danni e che poi sono state ricostruite".

Diversa, invece, la problematica che il sindaco di Castignano, Fabio Polini, ha sottoposto all’attenzione del Ministro Valditara. "Abbiamo un finanziamento per un nuovo plesso scolastico – dice il primo cittadino di Castignano –, ma metà è finanziato dall’Ufficio scolastico regionale e metà dal Miur. Ora abbiamo inviato una lettera di chiarimento all’Anac per capire quale listino prendere in considerazione per il bando. L’Anac ci ha risposto l’ultimo listino, ma il problema è che il Miur ci ha comunicato che non possiamo applicare il ribasso. Di conseguenza non riusciamo ad approvare il progetto. Chiediamo che questa situazione possa essere sbloccata". "Con un emendamento da noi fortemente voluto e che si inserisce nel modello Genova che ho lanciato per l’edilizia scolastica – risponde il Ministro all’istruzione e al merito –, per consentire che le scuole si costruiscano rapidamente, c’è la possibilità di utilizzare ribassi d’asta e quindi di venire incontro all’inflazione, al mutamento dei costi, a queste mutate esigenze".

l. c.