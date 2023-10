Arquata: addio pluriclasse. Via alle nomine dei docenti, da lunedì scatta la separazione

Ieri le prime nomine dei docenti da parte dell’Ufficio scolastico, in settimana la divisione dei gruppi degli alunni solo per alcune materie e, da lunedì, la separazione delle due classi unite con la formazione delle tre canoniche. Ancora qualche giorno, dunque, è la pluriclasse alla scuola secondaria di primo grado di Arquata (la media), facente parte dell’Istituto scolastico comprensivo del Tronto e Valfluvione, non esisterà più. La prossima settimana, infatti, gli studenti della pluriclasse riprenderanno le lezioni con un nuovo orario, in classi separate per tutte le materie, e così sarà per l’intero anno scolastico. Solo la scorsa settimana, infatti, l’ufficio scolastico regionale Marche aveva reso operativo il decreto di autorizzazione, per l’anno scolastico in corso, dei posti in deroga del personale docente e Ata per rispondere alle esigenze delle scuole del cratere sismico.

Ciò si sarebbe tradotto nell’assegnazione di più docenti e, dunque, nella soppressione di alcune pluriclassi. Nel caso specifico della scuola di Arquata, con l’assegnazione di maggiori risorse si toglierà quella alla secondaria di primo grado, mentre per la primaria le risorse non sono ancora sufficienti per eliminare le pluriclassi che sono state istituite all’inizio dell’anno scolastico e che sono: seconda con terza e quarta con quinta. Con il decreto dell’Ufficio scolastico regionale Marche, alla media sono stati assegnati ulteriori docenti (1,7) per un totale di 30 ore settimanali, mentre alla elementare un docente per un totale di 24 ore settimanali.

Il dirigente scolastico dell’Isc del Tronto e Valfluvione, Sergio Spurio (foto), si era dichiarato abbastanza soddisfatto in quanto erano state accolte quasi tutte le loro richieste, ma aveva già preannunciato come solo in parte sarebbe riuscito a ridurre il numero delle pluriclasse ad Arquata. Ovvero solo alla scuola media, mentre alla primaria la risorsa aggiuntiva servirà per migliorare l’offerta didattica. L’Ufficio scolastico regionale Marche, con il decreto ha istituito in deroga 87,23 posti di personale docente e amministrativo per l’anno scolastico 20232024, da destinare a contratti a tempo determinato con decorrenza giuridica e economica dalla effettiva presa di servizio, fino al termine delle attività didattiche. La spesa per l’istituzione dei posti è calcolata in euro mensili 230.199,56 e in euro 2.071.796,02 per l’intero anno scolastico.

Nella provincia di Ascoli i posti in deroga sono stati assegnati all’Ic Rotella, all’Isc Tronto e Valfluvione, all’Isc interprovinciale Sibillini, all’Isc Folignano-Maltignano, all’Isc Falcone e Borsellino, all’istituto agrario ‘Ulpiani’ e all’Iis ‘Fermi-Sacconi-Ceci’ di Ascoli.

Lorenza Cappelli