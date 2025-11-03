Arquata, imprese abruzzesi per il centro storico

Quarantatré milioni e 300mila euro. È questo l’importo, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto. Il borgo piceno, devastato dal terremoto dell’agosto 2016, sta lentamente ma concretamente rinascendo. Dopo anni di attesa, pratiche, verifiche e progetti, negli ultimi mesi sono stati compiuti passi decisivi, almeno dal punto di vista amministrativo, che consentono finalmente di passare dalla burocrazia ai cantieri. L’obiettivo, più volte ribadito dall’Ufficio ricostruzione, è restituire vita e identità al paese.

Nei giorni scorsi, infatti, l’Ufficio speciale per la ricostruzione (Usr) ha ufficialmente aggiudicato i lavori relativi al maxi-intervento di recupero del cuore di Arquata. La gara d’appalto, di carattere comunitario (quindi aperta a livello europeo) si è conclusa con l’individuazione del vincitore: il raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) ’Costituendo Dvc-Trevi-Turla-Scs’, con sede a San Giovanni Teatino, in Abruzzo. Erano quattro, in tutto, i partecipanti alla gara. Il raggruppamento, formato da più imprese unite per partecipare congiuntamente alla procedura, ha presentato un’offerta particolarmente competitiva. In base alla normativa, tutte le società coinvolte devono sottoscrivere l’offerta e, in caso di aggiudicazione, conferire un mandato collettivo speciale a un’unica impresa capofila, la cosiddetta ’mandataria’, che rappresenta il gruppo nei confronti della stazione appaltante.

In questo caso, l’impresa mandataria è la ‘Di Vincenzo Dino & C. Spa’. Il raggruppamento ha ottenuto un punteggio di 96 punti su 100, a conferma della qualità della proposta tecnica e della sostenibilità economica del progetto. L’offerta prevede un ribasso di circa il 21% rispetto all’elenco prezzi unitari posto a base di gara, per un importo complessivo offerto di circa 42 milioni e 732mila euro, ai quali vanno aggiunti 567mila euro di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. Con l’aggiudicazione ufficiale, anche l’ultimo tassello burocratico è stato collocato al suo posto. Si apre così la fase più attesa: quella dell’avvio effettivo dei lavori.

La ricostruzione del centro storico di Arquata potrà finalmente entrare nel vivo, restituendo forma e futuro a un paese simbolo del sisma del 2016. Gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza, il recupero delle vie principali, il ripristino delle abitazioni storiche e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico, nel pieno rispetto delle normative antisismiche e ambientali.

Matteo Porfiri