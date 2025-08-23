Arquata Potest e i sentieri: "Recuperati 150 kilometri"

Oltre 150 chilometri di sentieri recuperati e una decina di aree di sosta sistemate. Con un solo obiettivo: rilanciare il turismo e, di conseguenza, tenere sempre accesi i riflettori su un territorio ancora alle prese con la ricostruzione post terremoto. A nove anni da quella terribile notte del 24 agosto 2016 che seminò morte e distruzione anche nel borgo piceno di Arquata, tra le realtà maggiormente operative sul territorio c’è l’associazione ‘Arquata Potest’. Questa raggruppa decine di volontari i quali, settimanalmente, si mettono a disposizione per recuperare gli antichi sentieri presenti nella zona e stimolare le istituzioni a fare il massimo affinchè la ricostruzione possa finalmente decollare. L’associazione venne fondata a cavallo tra il 2010 e il 2011, dunque prima del sisma. Anche se poi, dopo il terremoto, le attività svolte si sono moltiplicate a dismisura.

"Noi interveniamo con l’unico scopo di portare gente sul territorio e rilanciarlo dopo le difficoltà legate ai danni successivi alle scosse – spiegano i volontari dell’associazione, circa 25 che si alternano nelle varie ‘uscite’ -. Abbiamo recuperato oltre 150 chilometri di sentieri. Il primo, addirittura, lo inaugurammo proprio una settimana prima di quel maledetto 24 agosto. Parliamo di sentieri che sono stati recuperati, riqualificati, tabellati e segnati. Attraverso il nostro intervento, cerchiamo di offrire delle opportunità agli appassionati di escursionismo e di mountain bike, in modo tale che scelgano di venire nei nostri luoghi anziché spostarsi altrove. Da un lato teniamo i riflettori accesi su Arquata, dall’altro creiamo economia per le attività del posto – proseguono i ragazzi di ‘Arquata Potest’ -. Inoltre, siamo anche di supporto per le altre associazioni che operano in zona, dando una mano nell’organizzazione di vari eventi. Per ultimo, in ordine cronologico, siamo stati di sostegno per la ‘ Festa Bella’ di Spelonga. Abbiamo anche pubblicato dei libri, dedicati ai nostri sentieri, e cogliamo l’occasione per ringraziare sia il commissario Guido Castelli che tutto l’Ufficio Speciale Ricostruzione per quanto è stato fatto finora. Ad esempio, verrà ricostruita la chiesa del Santissimo Salvatore. Ci siamo spesi tanto per raggiungere questo obiettivo – concludono i volontari – e siamo davvero felici per tutto ciò che siamo riusciti a realizzare".

Matteo Porfiri