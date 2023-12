Arredatore e altri impieghi

Diverse le opportunità di lavoro nel Piceno. Di seguito alcuni annunci proposti dal centro per l’impiego di San Benedetto. Azienda della provincia ricerca manutentore per apparecchiature elettromeccaniche con esperienza nel ruolo. Per libreria di San Benedetto si ricerca tirocinante laureatoa in discipline umanistiche con la passione per la lettura. Per azienda della zona di Offida si ricerca addetto alla produzione e montaggio mobili, apprendista o con esperienza nel ruolo. E’ richiesta una buona manualità. Per azienda della provincia si ricerca addettoa all’ufficio acquisti, under 30, in possesso della laurea in economia o ingegneria gestionale. Per negozio della provincia si ricerca arredatorearredatrice con esperienza di vendita e progettazione di interni o senza esperienza, in possesso di laurea ad indirizzo design. Si ricerca anche impiegato addetto alle gare appalti, con esperienza nel ruolo per azienda della provincia di Ascoli. Ancora, per azienda della provincia di Ascoli si ricerca addettoa al montaggio di componenti elettronici con esperienza nel ruolo. Per altra zienda, sempre della provincia, si ricercaaddettoa alla linea montaggio smd con esperienza pluriennale nel funzionamento e programmazione della pick and place. Per azienda della provincia si ricerca ferraiolo-carpentiere edile con esperienza nel ruolo. Per azienda della provincia si ricerca diplomato under 30 in ragioneria per tirocinio in ambito amministrativo.

Per potersi candidare a ricoprire una di queste posizioni è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto. E’ possibile inviare una email a centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it oppure contattare il numerotelefonico 0735655600.