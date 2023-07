Arrestati due giovani per truffa

I poliziotti della squadra mobile di Teramo in collaborazione dei colleghi di Napoli hanno rintracciato e condotto agli arresti domiciliari due giovani campani, di Scampia, che nel mese di giugno erano stati fermati dalla squadra mobile della questura di Teramo dopo che avevano truffato una donna di Maltignano. In quell’occasione gli agenti del vicino Abruzzo li denunciarono per truffa aggravata. Nella loro auto gli investigatori della polizia trovarono 400 euro in contanti, un orologio e diversi monili d’oro per un valore di circa 5mila euro. Oggetti e denaro sottratti alla vittima con il solito sistema della truffa del figlio incappato in uno stato di necessità economica. Uno dei giovani si era spacciato per il figlio e l’altro si era recato a casa a ritirare denaro e monili d’oro. I due lestofanti però sono stati fermati dalla Polizia di Teramo che ha recuperato il bottino.