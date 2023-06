Arrestati tre truffatori Finti avvocati a caccia di vittime Presi a Cassino dopo i raggiri

Non accennano a diminuire, anzi sembrano moltiplicarsi i casi di truffe telefoniche ai danni di anziani, famiglie, o persone che vivono sole, troppo spesso defraudati di denaro e beni preziosi. Ogni giorno giungono ai comandi di polizia e carabinieri nuove segnalazioni che riferiscono di soggetti che con abili raggiri cercano di guadagnare la fiducia della vittima di turno per poi farsi consegnare soldi e oggetti di valore. Spesso i cittadini si accorgono che qualcosa non va, riuscendo a sventare il raggiro, ma ancora in tante, troppe circostanze il colpo va a segno. Anche se una bella notizia arriva dalle recenti indagini: tre ladri che avevano appena agito nel Piceno sono stati intercettati ieri all’altezza di Cassino e tratti in arresto dalla polizia. Uno dei malviventi aveva telefonato il giorno prima in un’abitazione di Ascoli spacciandosi per l’avvocato Rossi, riferendo che c’era un problema con l’assicurazione. Chi ha risposto al telefono ha però subito intuito che c’era qualcosa di strano e ha allertato le forze dell’ ordine, alle quali erano già giunte segnalazioni di episodi dalle modalità simili, sempre con protagonista il fantomatico avvocato Rossi, e almeno in un caso il colpo era andato a segno.

Fortunatamente le ricerche attivate grazie alle segnalazioni hanno dato i loro frutti, favorendo la cattura dei responsabili al confine della Campania, loro regione di provenienza. Poche settimane fa una serie di colpi simili era stata messa a segno sempre in città, ma anche stavolta le forze dell’ordine sono riuscite ad avere la meglio. Una donna aveva ricevuto una telefonata di un uomo che con una voce un po’ camuffata fingeva di essere il figlio e diceva di trovarsi in compagnia del direttore delle Poste perché c’era un problema di tasse, per cui servivano subito quattro mila euro, chiedendo quindi un prestito alla madre. La donna spiegò di avere soltanto poche centinaia di euro e il figlio a quel punto le disse che da lì a poco il direttore dell’ufficio postale sarebbe passato a casa a prenderli, invitandola ad aggiungere ai soldi anche più oro possibile in modo tale da compensare la mancanza di liquidità. Nel giro di pochi minuti si è presentato in casa il finto direttore e ha prelevato il materiale offerto dalla donna, salutandola e rassicurandola sull’esito positivo della vicenda. La stessa poco dopo ha però telefonato al vero figlio per sapere se era andato tutto per il meglio, ma a quel punto si è resa conto della truffa messa in atto. E’ partita quindi la denuncia e i soggetti, in base alle descrizioni fornite, sono stati rintracciati in poche ore dalla Squadra Mobile alle porte di Teramo, con addosso la refurtiva da poco sottratta ad Ascoli, dopo che avevano tentato un colpo anche nella zona di Campli.

Domenico Cantalamessa