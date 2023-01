Arrestato mentre tenta un furto

I carabinieri della stazione di Castel di Lama, impegnati in un servizio a largo raggio svolto in orario serale, hanno sorpreso un 56enne residente nel teramano che poco prima, mediante un grosso cacciavite, aveva forzato la porta di un bar di Colli ove anche giorni prima erano stati perpetrati dei furti. L’uomo, che è stato arrestato in flagranza per tentato furto aggravato e posto agli arresti domiciliari, dovrà rispondere anche degli altri episodi ladreschi dei giorni prima, poiché riconosciuto attraverso le immagini del circuito di sorveglianza dell’esercizio pubblico. Nel centro di Ascoli, i militari della sezione operativa della locale compagnia hanno invece sorpreso tre giovanissimi, di età compresa tra i 19 ed i 21 anni, con indosso modiche quantità di stupefacente del tipo hashish e che pertanto sono stati segnalati alla competente Autorità amministrativa quali assuntore di droga. Impegnati 33 militari con 16 veicoli che hanno controllato 175 autovetture 14 multe, 1 patente ritirata.