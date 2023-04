Arrestato per violenze su donna incinta, viene assolto in Appello

Dopo la condanna a due anni nel processo di primo grado ad Ascoli, la Corte d’Appello di Ancona ha assolto un 34enne ascolano che era stato arrestato il 13 luglio 2018. Resta residua una multa di 688 euro. Difeso dall’avvocata Marica Martoni era accusato di aver sottoposto ad una serie di vessazioni e violenze una donna incinta con la quale aveva avuto una relazione. L’ascolano era accusato di lesioni personali aggravate, violenza privata, sequestro di persona, con le aggravanti di aver commesso detti reati nei confronti di una donna in stato di gravidanza e con l’uso di un’arma. Erano stati i medici dell’ospedale Mazzoni a segnalare la vicenda alle autorità competenti. Più volte una giovane donna si era presentata al pronto soccorso con lividi ed ecchimosi; non hanno creduto alla sua versione, quella che riconduceva le lesioni a incidenti domestici o cadute accidentali.

Quando ha capito che queste bugie non stavano più in piedi, la ragazza si è sfogata ed ha raccontato le sue vicissitudini che facevano capo ad un ragazzo. Ha quindi riferito di essere stata vittima di violenza fisica, di essere stata minacciata addirittura con un’ascia e di essere stata chiusa a chiave in casa per circa quattro ore. Ha parlato di percosse, delle chiavi della sua auto sottrattegli dall’uomo che in una circostanza l’avrebbe costretta a non tornare a casa sua, sottraendole anche in questo caso il telefonino. L’uomo ha sempre negato tutto, si dichiara estraneo ad ogni accusa ed anzi chiama in causa proprio la ragazza riferendo che lei era incredibilmente gelosa di lui, a causa del fatto che l’aveva lasciata e che quindi le accuse sono da ritenere infondate e che era anzi lei, proprio a causa della morbosa gelosia, ad alzare le mani contro di lui.

Il processo di primo grado a giugno 2020 si era concluso con la condanna a due anni emessa dal tribunale di Ascoli. A seguito del ricorso dell’avvocato Martoni, la Corte d’Appello di Ancona ha invece assolto l’ascolano derubricando il reato di sequestro di persona in minacce, reato per cui è stato condannato alla multa; assolto invece "perché il fatto non sussiste" per tutte le altre accuse per le quali i giudici dorici non hanno ravvisato prove della responsabilità dell’imputato.

Peppe Ercoli