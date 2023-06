Arrestato sfruttatore di prostituta cinese in Riviera delle Palme

Costretta a prostituirsi in un albergo della Riviera delle Palme, tra un cliente e l’altro ha trovato la forza di chiamare i carabinieri che hanno arrestato il suo sfruttatore. E’ finito, così, in carcere un cittadino cinese, d 37 anni residente in Riviera, che sfruttava una giovane connazionale. I militari dell’arma hanno ricostruito la vicenda e su disposizione della Magistratura ascolana hanno arrestato l’uomo con l’accusa di sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima dello sfruttamento è riuscita a mettersi in contatto con la centrale operativa dei militari dell’arma che hanno subito rintracciato la donna e posta in una struttura protetta, costantemente assistita da personale dell’Arma femminile con esperienza nel gestire episodi di violenza di genere. I carabinieri hanno ricostruito il modo in cui il connazionale procacciava le ragazze da far prostituire e trovava la struttura dove farle lavorare, gestendone direttamente la lista dei clienti da ricevere e la riscossione della prestazione. I militari dell’arma hanno ricostruito tutto il movimento e poi hanno fatto scattare l’arresto bloccando il 37enne che ha cercato di resistere al provvedimento disposto dalla Procura della Repubblica. Il Gip ha poi convalidato l’arresto confermando la custodia cautelare in carcere per il rischio reiterazione del reato.