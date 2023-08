Arriva ’Cappuccetto blues’ in piazza Matteotti

’Cappuccetto blues’, teatro per i piccoli in piazza Matteotti alle 21,30 di questa sera: terzo appuntamento con ’Un mare di favole’, la stagione di teatro per bambini e famiglie con la quale il Comune aderisce al circuito intercomunale e interregionale Marameo. Dopo il grande successo di pubblico che nell’ultimo spettacolo dell’11 agosto, salirà sul palco la compagnia lombarda ’Teatri Invito’, formazione riconosciuta e sostenuta oltre che dalla Regione Lombardia anche dal Ministero per la Cultura, con quarant’anni di attività alle spalle, una garanzia di qualità e professionalità. Sarà proposto ’Cappuccetto blues’ un’esilarante rilettura di una delle favole più conosciute di tutti i tempi, quella di ’Cappuccetto rosso’ di Charles Perrault. L’ingresso è libero, non si effettuano prenotazioni, si accede fino ad esaurimento dei posti disponibili (informazioni al numero 335.5268147).