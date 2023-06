Arriva il bonus per i nuovi nati "Un aiuto alle famiglie ascolane"

Stimolare la natalità. È questo l’obiettivo che il Comune intende raggiungere attraverso un bonus che verrà elargito a quei genitori che metteranno al mondo dei bambini a partire dal prossimo primo luglio. L’iniziativa è stata presentata ieri, in occasione della ‘Festa dei figli’ che si è svolta in centro storico e che è stata istituzionalizzata dalla giunta Fioravanti per il 15 giugno di ogni anno. Nel dettaglio, verranno elargiti 200 euro se il ‘nuovo nato’ sarà il primo figlio, ovviamente in quel nucleo familiare, 300 qualora si tratti del secondogenito e 400 euro dal terzogenito in poi. Un aiuto economico ‘una tantum’, dunque, rivolto alle famiglie che risiedono nel territorio comunale e che abbiano un Isee non superiore a ventimila euro. "E’ una misura molto importante, che rientra nel più ampio contesto di azioni che la nostra amministrazione comunale sta portando avanti per agevolare le famiglie ascolane e per contrastare il fenomeno della denatalità, molto sentito anche a livello nazionale – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti –. Siamo consapevoli di come non ci sia futuro senza le nuove generazioni: ecco perché ogni buona amministrazione deve orientare la propria visione verso la crescita e il benessere dei più piccoli".

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai servizi sociali, Massimiliano Brugni. "Adottiamo una misura di forte impatto etico e sociale, che darà ulteriore sostegno alle famiglie ascolane e sarà cumulabile con eventuali altre agevolazioni statali o regionali aventi finalità similari – ha proseguito Brugni –. Siamo davvero felici di aver presentato questa iniziativa in occasione della ‘Festa dei Figli’, dedicata a coloro che rappresentano il futuro della città e della nostra nazione". Alla presentazione dell’iniziativa, inoltre, hanno preso parte anche Adriano Bordignon, presidente del ‘Forum delle associazioni familiari’, e Gianluigi De Palo, presidente della ‘Fondazione per la Natalità’. In occasione della ‘Festa dei figli’, poi, c’è stato un momento dedicato a tutti coloro che sono nati nel corso del 2023, ai quali il Comune ha donato un kit di prodotti per neonati predisposto in sinergia con le farmacie cittadine. L’assessore Brugni, infine, ha anche annunciato che, a sostegno delle famiglie, l’amministrazione terrà aperti gli asili nido anche nei mesi di luglio e agosto. Presto, inoltre, verrà allargata la rete delle ludoteche e prenderanno il via i centri estivi, per i quali sono previsti dei voucher.

Matteo Porfiri