Arriva il gran finale. Macchiette e gruppi tornano in piazza: oggi le nomination

Gran finale, oggi, dell’edizione 2024 del Carnevale di Ascoli. Dopo domenica, quando il centro storico è stato letteralmente invaso da gruppi mascherati, macchiette e pubblico, oggi sarà il giorno delle nomination e della festa conclusiva, in piazza del Popolo, con la musica di Doctor Vintage. Ma prima ci si potrà divertire con tutti i protagonisti della festa carnascialesca ascolana. Ovvero con i 122 iscritti, tra gruppi e singole maschere, al concorso indetto dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ che anche quest’anno hanno conquistato tutti con la loro simpatia, originalità e satira pungente. Per la giuria non sarà infatti facile scegliere chi merita le nomination. Come tradizione, intorno alle 20, il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, annuncerà da palazzo dei Capitani i nomi dei gruppi candidati alla vittoria, la cui classifica sarà poi svelata nel corso della cerimonia di premiazione in programma, domenica 17 febbraio, nel pomeriggio, al teatro dei Filarmonici. Durante la cerimonia saranno premiate anche le scuole che hanno partecipato al Carnevale nella mattinata del giovedì grasso, saranno assegnati i premi speciali e saranno annunciati i nomi di chi riceverà la mascherina d’oro e d’argento. Insomma, un altro bel pomeriggio di festa per rivivere le emozioni dell’edizione 2024 del Carnevale ascolano. Tornando, comunque, a oggi, sarà l’occasione, l’ultima purtroppo, per rivedere all’opera i tanti gruppi che hanno reso speciale la giornata di domenica scorsa. Davvero tantissime le idee che hanno ispirato le loro mascherate, anche se, come prevedibile, la vicenda della cittadinanza onoraria che il Comune ha concesso a Russell Crowe ha davvero spopolato. Molto bella, tra tantissime altrettanto belle e divertenti, la mascherata che domenica era posizionata in piazza Roma, dal titolo ‘Nel ricordo dei caduti del commercio’. Un vero e proprio ‘cimitero’, con tanto di tombe, delle attività commerciali, quelle storiche, che negli anni hanno abbassato in città le serrande. Infine, anche oggi, come domenica scorsa, grazie all’organizzazione di Start, Comune e associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’, è garantito un servizio di trasporto gratuito con i bus navetta. Per il collegamento da Monticelli, la partenza della prima corsa è alle 16,30, con corse poi ogni 20 minuti, con capolinea a Monticelli casa cantoniera e fermate a Monticelli ospedale Mazzoni, Monticelli largo Mimose, circonvallazione nord, stadio (parcheggio), viale Rozzi-San Marcello, viale Indipendenza (Aci), stazione ferroviaria e viale De Gasperi. Per poi ripartire da viale De Gasperi in senso contrario sempre con frequenza di 20 minuti. L’ultima corsa da Monticelli verso il centro è prevista alle 20,50 e alle 21,25 per il ritorno dal centro a Monticelli.

Lorenza Cappelli