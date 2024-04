Arriva il libro ’Vidacilius’

Il 24 aprile, alle 10, nella sala consiliare di Castel di Lama, la presentazione del libro ’Vidacilius. Per l’occasione sarà presente’ l’autore il dottor Giovanni Corradetti, chirurgo scrittore sanbenedettese, con lui discuterà il professor Giuseppe Marucci e per l’occasione interverrà anche il sindaco Mauro Bochicchio e la preside Maria Vitali. Il libro è ambientato nel primo secolo avanti Cristo, nel Piceno, dove stanno crescendo due giovani, anzi sono già due guerrieri forti e pronti a lottare per le loro città. Gneo Strabone è un romano nato a Firmum, nobile, appartenente alla Gens Pompeia, l’altro Caio, asculano, è il figlio di Primo Vidacilio, il console di Asculum. Le loro vite si incrociano pericolosamente e i due saranno i protagonisti di quella guerra conosciuta come guerra dei soci che infiammò l’Italia centrale di allora.