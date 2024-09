Arriva il microfestival a tema ’pane’ con tour e teatro

Il microfestival dedicato al pane ’Grano nostro Pane nostro’, domenica prossima si sposterà a Montalto delle Marche, dove si faranno esperienze a proposito di ’Comunità in fermento. Luoghi e parole del pane’. Si partirà alle 16:30 dal Mulino di Sisto V in zona Valdaso, per passeggiare lungo il fiume Aso tra i mulini storici di Montalto e Montedinove, accompagnati dall’archeologa Tiziana Capriotti e dalla guida ambientale Stefano Properzi. Ci si sposterà poi alla Terrazza Belvedere di Palazzo Paradisi nel centro storico di Montalto dove, alle 18:30, andrà in scena ’Mondo Pane’. Per finire: dalle 20 una degustazione di piatti della tradizione con ingredienti locali bio. Info 349.8329661.