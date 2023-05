Arriva il nuovo commissario della municipale

Il commissario Leonardo Diomedi è ufficialmente al comando della polizia municipale di Cupra Marittima. Proveniente dalla polizia locale di Fermo, dove ha prestato servizio per 25 anni, ultimamente ha ricorperto l’incarico di vice comandante. Grazie ai titoli conseguiti, ora è al servizio del comune di Cupra Marittima ed è stato presentato dal sindaco Alessio Piersimoni. "Un uomo di grande esperienza e competenza, disposto al dialogo pur sempre dedito al controllo del rispetto delle regole – ha affermato Piersimoni – Nei giorni scorsi, prima di assumere l’incarico, il neo comandante è stato a Cupra Marittima per conoscere i vigili e il territorio, dimostrando ampia disponibilità e tanta voglia di far bene, con grande entusiasmo per il nuovo incarico. Siamo certi che sarà all’altezza dell’importante ruolo". Diomedi, comunque, potrà contare sulla professionalità di colleghi affidabili e capaci.