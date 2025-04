Arriva il nuovo questore: "Più uomini sulle strade"

"Più uomini sulle strade del Piceno per garantire maggiore sicurezza, anche percepita, non solo alla gente, ma anche agli uomini della Polizia di Stato, per permettere loro di affrontare al meglio i rischi insiti del mestiere di poliziotto". Così si è presentato il nuovo questore di Ascoli, Aldo Fusco, delineando le sue priorità per la sicurezza del territorio, sottolineando l’importanza di mantenere elevati standard di sicurezza, già riconosciuti a livello nazionale, e di potenziare i controlli, specialmente a San Benedetto dove l’iter per l’elevazione del commissariato a primo livello con la nuova sede in area porto è avviato ed è importante "ma ancora più importante è incrementare subito il numero di agenti in servizio e così sarà, pure in maniera significativa" ha assicurato il neo questore di Ascoli. Fusco ha evidenziato la sua esperienza trentennale maturata in diverse realtà del Sud Italia, specie nella Sicilia orientale, in Calabria e Puglia; nelle squadre mobili, anticrimine, negli uffici prevenzione, nei commissariati; sette anni alla Direzione Investigativa Antimafia, fino all’ultimo incarico di questore di Oristano, in Sardegna, prima del trasferimento ad Ascoli. "Questa è una delle realtà più tranquille e più sicure d’Italia, ma questo chiaramente determina una maggiore aspettativa di sicurezza da parte di questa laboriosa comunità e quindi questo rappresenta per chi come me è chiamato a gestire queste dal punto di vista tecnico l’ordine sicurezza pubblica, una sfida significativa" ha detto Fusco. Sui recenti fatti accaduti in Riviera e affrontando il tema dei giovani che vanno in discoteca armati, il neo questore sposa la linea interventista. "Parliamo di una località dalla grande attrazione turistica, con 120 stabilimenti balneari e locali. Non posso certamente soffermarmi su quello che possono essere le ragioni di un disagio giovanile perché non è in materia mia. Io – ha detto il questore Fusco - devo dare delle risposte sul piano della sicurezza dell’ordine della tutela della sicurezza dell’ordine pubblico. Mio compito sarà quello di potenziare il più possibile i servizi sul territorio in un’ottica energica che coinvolga anche tutte le forze di polizia che so che fanno la loro parte come sempre hanno fatto". Il massimo dirigente della Questura è un grande appassionato di calcio ed ha curato servizi di ordine pubblico che hanno coinvolto tifoserie ‘calde’ e si è detto pronto ad affrontare l’eventuale derby nella prossima stagione calcistica fra Ascoli e Samb.

Peppe Ercoli