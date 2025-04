Arriva il piano della mobilità: così cambia il futuro della riviera

Il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) è in dirittura d’arrivo: ieri mattina la giunta comunale, con atto formale, ha recepito il primo rapporto – di oltre 760 pagine – comprensivo del Biciplan. La sua stesura era attesa da molto tempo: l’esecutivo iniziava a parlare del Pums già nel dicembre 2022, come tassello fondamentale per arrivare al Piano strategico necessario a ridisegnare il territorio comunale. Quindi, nel luglio 2023, la redazione di entrambi i documenti veniva affidata alla Isfort. Di conseguenza partiva la prima fase dell’iter, attraverso un processo partecipato di costruzione del quadro conoscitivo della città.

Nella seconda fase, quindi, è stato definito lo scenario di piano, includendo il Biciplan e la regolazione degli accessi, la qualità dello spazio pubblico, il trasporto collettivo e l’accessibilità universale, il piano di mobilità ciclistica e ciclopedonale, nonché la strategia della sicurezza e della viabilità urbana. Il Pums dunque diventa realtà, ma non è ancora stato ufficialmente adottato. Per farlo bisognerà effettuare altri passaggi, cioè verificare l’assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (Vas), poi elaborare la stesura finale e adottarla in giunta. Quindi verrà dato un margine di tempo per presentare eventuali osservazioni e controdeduzioni, e infine il Piano verrà portato in consiglio comunale per l’approvazione finale.

Come si è detto, il Pums farà da base per il futuro schema direttore e per il Piano urbano, che aggiornerà definitivamente i contenuti dell’attuale Piano regolatore. A breve, dunque, il civico 124 di viale De Gasperi avrà una solida base teorica a partire dalla quale formulare le proposte di riforma del territorio e della viabilità. Tante le idee che sono venute in mente in questi mesi, fra cui l’istituzione di zone 30 per ridurre l’incidentalità in alcune strade a scorrimento veloce, fra cui via Torino (la Salaria), via San Giovanni, via Scarlatti, via Sgambati, e soprattutto viale De Gasperi. In quest’ultima arteria quindi si vorrebbe realizzare anche una pista ciclabile, con conseguente perdita di parcheggi: circa 170 stalli che però verrebbero facilmente recuperati con un’area di sosta multipiano, come quella che si vorrebbe realizzare in via Romagna. Un altro parcheggio multipiano potrebbe sorgere in piazza San Giovanni Battista, ma ci sarà bisogno anche di implementare la rete del trasporto pubblico. All’orizzonte c’è anche la realizzazione di una fermata intermedia dei treni.

Giuseppe Di Marco