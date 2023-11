Arriva il vademecum per la sicurezza. Sì a videosorveglianza e back-up

La CNA di Ascoli Piceno, a fianco degli imprenditori e dei cittadini del territorio, si concentra sulla sicurezza. Nel pomeriggio di martedì 7 novembre ha perciò organizzato la presentazione ufficiale del vademecum per la sicurezza delle imprese e delle attività commerciali a diretto contatto con il pubblico. Si tratta di un documento aggiornato, dal carattere pratico, in grado di racchiudere in poche pagine indicazioni utili per prevenire e contrastare truffe e potenziali casi di violenza e pericolo per imprenditori, esercenti e loro clienti. Alcuni aspetti chiave sono stati sottolineati dal vicesindaco di Ascoli Gianni Silvestri, dell’assessore comunale al Commercio Nico Stallone, e dal questore Simonelli. Per la sicurezza delle attività commerciali, più esposte a rischi ed estorsioni per via della presenza di denaro contante, risultano fondamentali la presenza della videosorveglianza, l’effettuazione di back-up di dati, polizze assicurative e l’accesso a credenziali da parte del personale. Nel 2023, peraltro, la provincia di Ascoli si è classificata al 65° posto nella classifica generale della criminalità stilata da Il Sole 24 Ore, assistendo a un aumento del 9% delle denunce, passate da 12.487 a 13.612 nel giro di 12 mesi. Interviene anche Francesco Balloni, direttore della CNA di Ascoli Piceno: "Come associazione restiamo a disposizione per fornire ai nostri associati strumenti utili per garantire la sicurezza delle proprie imprese".