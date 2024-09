Arriva la chiusura della voragine in via Valle del Forno

Chiusa la voragine che si era aperta nella strada lungo via Valle del Forno, che da San Benedetto, attraverso via Carnia, conduce verso Acquaviva Picena. Lunedì il personale incaricato della riparazione ha riempito la grande buca con materiali inerti e poi ha ricostruito il tappetino di bitume. A intervento completato è stata rimossa la segnaletica con relative transenne che da tempo costituivano una sorta di cantiere pericoloso, poiché si trovava in piena curva. Non è la prima volta che in quella zona, come raccontano anche i residenti, si creano voragini più o meno grandi a causa dello scivolamento del terreno verso valle. Tutti, a questo punto, si attendevano un intervento importante per porre fine a un problema che si perpetua nel tempo. Il timore è che eseguire una semplice riempitura della grande buca possa rappresentare una soluzione di breve durata poiché, a causa dello scivolamento del terreno l’asfalto potrebbe fessurarsi e generare una nuova voragine a seguito dell’infiltrazione di acqua quale conseguenza dei temporali invernali e, quindi, tornare punto a capo. A ogni modo il lavoro è stato eseguito e la strada è ora percorribile senza restringimento di carreggiata.