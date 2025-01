Arriva la conferma dal ministero. Vertenza Beko, incontro il 29 gennaio

La questione Beko tornerà sul tavolo del ministero delle Imprese e del Made in Italy il prossimo 29 gennaio. Confermata, dunque, l’indiscrezione anticipata in settimana dal Carlino. La data è stata annunciata proprio ieri al sindaco comunanzese Domenico Sacconi, che ovviamente prenderà parte al vertice. Sarà presente, a Roma, anche il governatore Francesco Acquaroli, che in queste ore ha avuto un incontro con il ministro Adolfo Urso e il sottosegretario Fausta Bergamotto. "Voglio ringraziare il ministro e il Governo – ha commentato Acquaroli -, che continuano a tenere alta l’attenzione verso la tutela delle imprese italiane, dei livelli produttivi e occupazionali nel settore della manifattura".

A più di due mesi, ormai, dalla decisione della multinazionale di chiudere, tra gli altri, lo stabilimento di Comunanza a fine 2025 lasciando senza lavoro oltre 300 operai, si tornerà a dialogare. La richiesta che il Governo, in accordo ovviamente con i rappresentanti sindacali, ha rivolto ai vertici della Beko Europe (ex Whirlpool) è quella di rivedere i propri programmi. Anche il senatore e commissario alla ricostruzione Guido Castelli, in questi giorni, ha incontrato il sindaco Domenico Sacconi. "La questione Beko rimane al centro delle nostre priorità – ha ribadito Castelli -. Non possiamo e non vogliamo permettere che una multinazionale storica abbandoni i nostri lavoratori e il nostro territorio. In totale sinergia con il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e con la premier Giorgia Meloni, stiamo lavorando con determinazione per scongiurare questo rischio".

Matteo Porfiri