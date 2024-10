Arriva la fiera ’Sposi in villa’ La quindicesima edizione di Sposi in villa si terrà il 19 e 20 ottobre a Villa Boccabianca di Cupra Marittima, offrendo espositori e servizi per organizzare matrimoni, con sconti e premi in palio. Un evento imperdibile per le coppie in fase di pianificazione nuziale.