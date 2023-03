Arriva la guida per il Piceno

Presentata in Regione la guida "100 cose da sapere e da fare ad Ascoli e nel Piceno": itinerari inediti alla scoperta della città delle cento torri e del suo territorio. È un invito a scoprire il fascino di un territorio, elemento di promozione per turisti e visitatori e per i marchigiani stessi, la "collana" di Chiara Giacobelli alla quarta pubblicazione dedicata alla città delle cento torri. "Raccontando storia, personaggi e aneddoti di luoghi unici, il libro valorizza la nostra regione e mette in evidenza le grandi opportunità che abbiamo sotto il profilo turistico e culturale", ha detto l’assessore alla Cultura Chiara Biondi. "Partendo da Ascoli, scrigno di inestimabili tesori - scrive Giacobelli - abbiamo raggiunto parchi, montagne, colline tra le più belle del centro Italia". E poi i Sibillini fino al mare attraverso la riviera delle Palme per immergersi nella riserva naturale Sentina.