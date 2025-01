Arriva la nuova pediatra Alessia Morganti. Il suo studio nel poliambulatorio di Pagliare

A Spinetoli è in arrivo un nuovo pediatra per gestire i piccoli della cittadina e delle sue frazioni. L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno ha nominato, per il comune di Spinetoli, la dottoressa Alessia Morganti. La dottoressa prenderà servizio nel poliambulatorio di Via Manzoni, nella frazione di Pagliare, nei primi giorni del mese

di marzo. L’annuncio arriva direttamente dal sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani, che informa i cittadini, che nei prossimi giorni verrà fornita la data precisa dell’inizio dell’attiva del medico e i recapiti necessari per entrarci in contatto. Intanto precisa che la scelta della nuova pediatra potrà essere richiesta solo dalla data di insediamento e non prima.